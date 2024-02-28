الجُدعان يرأس وفد المملكة في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 فبراير 2024, 6:37 صباحاً

يرأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، الذي سيقام يومي الأربعاء والخميس 18- 19 شعبان 1445هـ الموافق 28- 29 فبراير 2024م، في مدينة ساو باولو بالبرازيل. ويضم الوفد السعودي محافظَ البنك المركزي السعودي (ساما) الأستاذ أيمن بن محمد السياري، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي. وسيُعقد الاجتماع بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة، وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات المالية الدولية والإقليمية؛ بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية الهامة أبرزها: تطورات وآفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي، والضرائب الدولية، وتمويل التنمية المستدامة، والهيكل المالي العالمي.

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