ويمثِّل اعتماد الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، المعيار الذهبي لصيدلة المستشفيات في جميع أنحاء العالم، فيما تُعد بمثابة اعتراف يمنح للمستشفيات والأنظمة الصحية الرائدة في الخدمات الصيدلانية، وتغطي معايير الاعتماد عدة مجالات أساسية مثل: القيادة والإدارة، والجودة، وسياسة الدواء والمعلومات الدوائية، والسلامة الدوائية، وإدارة المعلومات، وسلاسل الإمداد الدوائية، وخدمات الصيدلة السريرية، والتعليم والتدريب. ويعكس الاعتماد التطور الهائل في نوعية الأدوية المستخدمة في "التخصصي"، بما في ذلك أدوية الأورام، وزراعة الأعضاء، والأمراض الوراثية، وأمراض القلب وغيرها، التي يستلزم وجودها تطوير سياسات تضمن سلامة وفعالية الأدوية ضمن نظامٍ صحي متكامل. يشار إلى أنَّ قسم الرعاية الصيدلانية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يقدم خدمات شاملة على مدار 24 ساعة وفقاً لأعلى مستويات الرعاية الطبية للمرضى، بالإضافة إلى تقديم نموذجٍ متكامل للرعاية الصيدلية في العيادات الخارجية وأجنحة المرضى المنومين.
يذكر أنَّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والـ 20 عالمياً ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية حول العالم للسنة الثانية على التوالي، وذلك بحسب التصنيف العالمي الصادر عن "براند فاينانس" (Brand Finance) لعام 2024.
كما يُعد "التخصصي" رائداً في الابتكار، ومركزاً متقدماً في البحوث والتعليم الطبي، حيث يسعى إلى تطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر "التخصصي" يحصل على الاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي "ASHP" للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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