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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يستعرض الإستراتيجية الوطنية للصناعة بغرفة جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استضافت غرفة جدة ممثلةً بمجلس الصناعة، أمس الأربعاء، لقاءً حواريًا مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للصناعة والممكنات الصناعية والفرص الاستثمارية المنبثقة عنها.
جاء ذلك بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين وقيادات القطاع الصناعي ورؤساء المجالس وأعضاء غرفة جدة ومجتمع الأعمال.
وناقش الخريف، خلال اللقاء أبرز الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للصناعة والممكنات الصناعية والفرص الاستثمارية، مجيباً على عدد من تساؤلات قيادات القطاع الصناعي والمستثمرين الحاضرين.
سبق ذلك عرضاً مرئياً لأبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للصناعة وممكنات القطاع الصناعي، وكلمة لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، أكد خلالها مضي المملكة في تمكين الصناعات الوطنية من خلال إطلاق عدد من البرامج الداعمة والممكنة لصناعات المحلية وفق أعلى معايير الجودة، ما يفتح المجال للاستثمارات سواء المحلية والاستثمارات الخارجية خاصة في القطاعات الإستراتيجية.
وبيّن المهندس خليل بن سلمة، أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ دراسة أكثر من 300 فرصة استثمارية بحجم استثمار يقدر 47 مليار ريال، موضحاً أن الفرص الاستثمارية المعتمدة والمنشورة على منصة "استثمر في السعودية" تبلغ 441 فرصة استثمارية بحجم استثمار يقدر بـ (139.6) مليار ريال.
جاء ذلك بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين وقيادات القطاع الصناعي ورؤساء المجالس وأعضاء غرفة جدة ومجتمع الأعمال.
وناقش الخريف، خلال اللقاء أبرز الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للصناعة والممكنات الصناعية والفرص الاستثمارية، مجيباً على عدد من تساؤلات قيادات القطاع الصناعي والمستثمرين الحاضرين.
الإستراتيجية الوطنية للصناعةتناول اللقاء استعراض الإستراتيجية الوطنية للصناعة والممكنات الصناعية والفرص الاستثمارية المنبثقة عنها؛ التي تستهدف تطوير 12 قطاعًا و118 مجموعة من السلع الإستراتيجية من خلال ممكنات شاملة لعدة قطاعات تشمل: السيارات والصناعات العسكرية والكيماويات والأدوية الطبية ومواد البناء والمواد الغذائية ومصادر مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والصناعات البحرية والآلات والمعدات والصناعات التعدينية والأجهزة طبية.
سبق ذلك عرضاً مرئياً لأبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للصناعة وممكنات القطاع الصناعي، وكلمة لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، أكد خلالها مضي المملكة في تمكين الصناعات الوطنية من خلال إطلاق عدد من البرامج الداعمة والممكنة لصناعات المحلية وفق أعلى معايير الجودة، ما يفتح المجال للاستثمارات سواء المحلية والاستثمارات الخارجية خاصة في القطاعات الإستراتيجية.
وبيّن المهندس خليل بن سلمة، أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ دراسة أكثر من 300 فرصة استثمارية بحجم استثمار يقدر 47 مليار ريال، موضحاً أن الفرص الاستثمارية المعتمدة والمنشورة على منصة "استثمر في السعودية" تبلغ 441 فرصة استثمارية بحجم استثمار يقدر بـ (139.6) مليار ريال.