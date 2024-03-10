شكرا لمتابعة خبر عن قانوني يوضح كيفية الإبلاغ عن احتيال مكاتب الاستقدام..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عبدالمجيد آل موسى، المحام والمستشار القانوني، كيفية الإبلاغ في حال تعرض الشخص للاحتيال من مكاتب استقدام العمالة المنزلية.

وقال آل موسى أنه يوجد مسارين للإبلاغ عن حالات الاحتيال المتعلقة بمكاتب الاستقدام، مضيفا: “المسار الأول إذا كانت الجهة مرخصة فهنا تخضع الجهة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويمكنك تقديم البلاغ لها”.

وأضاف المحامي: “فيما يخص الحق الخاص فيتقدم الشخص ببلاغ لأقرب مركز شرطة عن الحالة”.

وتابع: “المسار الثاني إذا كان المكتب غير مرخص فتتوجه لأقرب مركز شرطة لاتخاذ الإجراءات، وللمحكمة العامة للمطالبة بالحق الخاص”.