1190 بلاغا يوميا عن أعراض جانبية للأدوية

سجلت الأعراض الجانبية للدواء 35.721 ألف بلاغ مقدمة من المستشفيات والمراكز الصحية خلال الشهر الماضي، بواقع 1190 بلاغا يوميا، في وقت انخفضت فيه بلاغات حوادث ومشاكل الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى 5829 بلاغا مقارنة بشهر يناير، الذي بلغت فيه 7481 بلاغا تلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء من 3 جهات ممثلة في: الأفراد، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات الأجهزة الطبية.

25% للمدينة

كشف تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء استقبال 35.721 ألف بلاغ، وتصدر مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة في المدينة المنورة البلاغات بإجمالي 9002 بلاغ بـ25%، وحل مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران ثانيا بإجمالي 7245 بلاغا بـ20%، ومستشفى القوات المسلحة في الجنوب بخميس مشيط ثالثا بإجمالي 6013 بلاغا بـ17%، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض رابعا بإجمالي 3762 بلاغا بـ11%، ومستشفى القوات المسلحة بالشمالية في حفر الباطن خامسا بإجمالي 2516 بلاغا بـ7%.

الأقل بلاغات

سجلت 35 مستشفى ومركزا ومجمعا صحيا أقل المستشفيات تقديم بلاغات، واستحوذت 5 مستشفيات ومراكز صحية على النصيب الأكبر من أقل البلاغات المقدمة ببلاغ وحيد، ممثلة في: مستشفى الصفوة بالرياض أولا، وحل المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع ثانيا، والمراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي الثاني في الرياض ثالثا، والمستشفى السعودي - الألماني بجدة رابعا، ومستشفى القوات المسلحة في جازان خامسا، ثم مستشفى الدكتور سلمان فقيه بجدة.

بلاغات وأعراض

5829 بلاغات الأجهزة الطبية

3 جهات تبلغ عن الأجهزة الطبية

5 مستشفيات تتصدر بلاغات أعراض الدواء

35 مستشفي ومركز صحيا الأقل بلاغات ببلاغ وحيد

5 مستشفيات الأعلى بلاغات

أكثر المستشفيات بلاغات

القوات المسلحة في المدينة: 25%

مجمع الملك فهد بالظهران: 20%

القوات المسلحة في خميس مشيط: 17%

مدينة سلطان الطبية العسكرية بالرياض: 11%

القوات المسلحة في حفر الباطن: 7%

أقل المستشفيات بلاغات

مستشفى الصفوة بالرياض

المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع

المراكز الصحية بالتجمع الصحي الثاني في الرياض

السعودي - الألماني بجدة

القوات المسلحة في جازان

سلمان فقيه بجدة