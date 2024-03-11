تراند اليوم : كأنها أطباق طائرة ...شاهد: كيف أصبحت الفلل العائمة في جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الاحمر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، شكل الفلل العائمة في جزيرة شيبارة، التي تعد أحد جزر مشروع البحر الأحمر العالمي، وذلك بعد تنفيذها على أرض الواقع، والتي تبدو وكأنها "أطباق طائرة".

وفي مقطع الفيديو تظهر أشكال الفلل العائمة في جزيرة "شيبارة"الواقعة بمنطقة تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية، بعدما أصبحت جاهزة للسكن.

ويسعى مشروع البحر الأحمر، أحد مشروعات رؤية المملكة 2030م، إلى تجهيز الفلل العائمة بجزيرة "شيبارة" من أجل استقبال زوارها خلال عام 2024م.

وتم تصميم مباني "شيبارة" وفقا لأحدث المواصفات العالمية، ويبلغ وزن كل فيلا عائمة نحو 150 طنًا، والتصاميم مستوحاة من الكثبان الرملية.

وتحتوي شيبارة بها 73 وحدة فندقية تتنوع بين السكنية والعائمة، حيث تقع الجزيرة بالبحر الأحمر، على مسافة 45 دقيقة بالقارب من الشاطئ الرئيس للمنطقة.