تراند اليوم : ‏ضربها وأغرقها في البحر.. بالفيديو: المحقق وليد الحسن يروي قصة لدجال تسبب في وفاة فتاة مدعياً إخراج الجن الذي تلبسها

صحيفة الخليج 365: روى المحقق في النيابة العامة وليد الحسن قصة مؤلمة لدجال تسبب في وفاة فتاة مدعياً إخراج الجن الذي تلبسها.

وقال خلال لقاء له مع برنامج الليوان :" شعرت شقيقتان بالتعب ، وقالت إحداهما لوالدها إنها تريد الذهاب إلى شخص يقرأ عليها وعلى شقيقتها".

وتابع: "ذهب الأب مع ابنتيه إلى الدجال، وأحضر الأخير عصا كبيرة وضرب الفتاتين لإخراج الجن، ولم يتجاوب معه أحد، فأحضر مادة ووضعها على مناخيرهما، وقال " اخرج يا عدو الله ولم يستجب له أحد، ثم قال "جيبوهم لي عند البحر ".

وأردف: " ذهب الأب وابنه وابنتيه إلى البحر، ودخل الدجال البحر وطلب إحضار الفتاة الأولى، وكان الدجال يمسك شعرها من الخلف ويغطسها في الماء ويضع يده على فمها، ويتركها فترة ويقول " اخرج يا عدو الله"، والمرة الثالثة عندما قال اخرج يا عدو الله وارفع رجلك اليسار ، رفعت الفتاة الساق اليسار ، وقال لها الدجال " الحين طلع منك الجني ، اسجدي 3 سجدات وروحي".

وأشار إلى أنه جاءت الفتاة الثانية وقام الدجال بتغطيسها في البحر، وفي المرة الثالثة لم تخرج الفتاة، وبدأت تنزف وبسبب الغرق لفظت أنفاسها.

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على الدجال وتوجيه اتهام له بالقتل كما وجه اتهام لوالد الفتاة وشقيقها بالتسبب في قتلها.