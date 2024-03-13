تراند اليوم : شاهد.. مشاجرة عنيفة بين عشرات الوافدين من الجنسية البرماوية خلال تناولهم الإفطار

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع مشاجرة عنيفة بين عدد من الوافدين من الجنسية البرماوية، خلال تناولهم الإفطار.

وأظهر مقطع الفيديو تجمع العشرات في أحد الأماكن لتناول الإفطار، وقاموا بفرش الطعام على الأرض في شكل صفوف طويلة، قبل وقوع المشاجرة.

واشتبك عدد من المتواجدين في المكان مع بعضهم البعض بالركل واللكمات في أماكن متفرقة من جسدهم، وقاموا بدهس الطعام المفروش على الأرض بأقدامهم.

وحاول بعض الحاضرين التدخل لفض المشاجرة وإبعادهم عن بعضهم البعض، بعدما قام عدداً منهم بتقطيع ملابس الآخرين، حسبما أبان الفيديو.