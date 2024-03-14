شكرا لمتابعة خبر عن كواليس القبض على مجرم استدرج العاملات الهاربات لاغتصابهن وقتلهن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المحقق في النيابة العامة، وليد الحسن، كواليس سقوط مجرم في قبضة رجال الأمن عقب تنفيذه لجرائم قتل عاملات هاربات.

وقال الحسن في برنامج ” الليوان ” المذاع على قناة روتانا خليجية إن المجرم كان يستدرج ضحاياه من العاملات الهاربات، حيث استدرج ضحيتين بنفس الطريقة من على الكورنيش واغتصبهم في سيارته ، ودفن واحدة بقرب البحر ، والأخرى عند مكب نفايات ، والفرق الزمني بينهما شهران.

وأوضح أن الجريمة الثالثة هي من كشفت الجرائم السابقة حيث استدرجها إلى المنزل واغتصبها وقتلها ودفنها في منطقة رعاة رملية، واكتشفها الرعاة وكذلك الثانية اكتشفها أصحاب لم النفايات.

وأضاف أنه مع أخذ عينات الضحايا والآثار استدلوا أن أسلوب القتل واحد وكلهم جنسية واحدة وتعرضوا للاغتصاب ، وبرصد الأشخاص الذين يميلون لهذا النوع من العمالة تمت معرفة المجرم، وعند الذهاب لمنزله لم يكن بالمنزل ووجد ابنه واعترف عليه لرؤيته الضحية الثالثة .