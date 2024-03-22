"اللحيدان" مديرًا لمكتب أمير القصيم

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم بتكليف محمد بن علي اللحيدان مديرًا لمكتب سموه.

فيما ثمّن "اللحيدان" ثقة أمير المنطقة سائلاً المولى- عز وجل - أن يعينه ويوفقه لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

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