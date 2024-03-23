شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. أمطار ورياح وأتربة على أجزاء من عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

حركة الرياح على البحر الأحمر

أمطار حتى الساعة الـ 7 صباحا .. "الأرصاد" تكشف عن تفاصيل طقس السبت في#المنطقة_الشرقية#اليوم @NCMKSA

للتفاصيل..https://t.co/fVjKv1KZcg pic.twitter.com/mzUGbd9xPZ— صحيفة اليوم (@alyaum) أمطار حتى الساعة الـ 7 صباحا .. "الأرصاد" تكشف عن تفاصيل طقس السبت في #المنطقة_الشرقية#اليوم @NCMKSA

للتفاصيل..https://t.co/fVjKv1KZcg pic.twitter.com/mzUGbd9xPZ — صحيفة اليوم (@alyaum) March 22, 2024

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات طقس السعودية اليوم، مشيرا إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.ولفت إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة.وتشمل تلك المناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، نجران، جازان.ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.وأشار إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.وكذلك ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.