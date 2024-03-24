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تراند اليوم : شاهد.. أول فيديو يوثق لحظة سقوط طفلة من الطابق الرابع في عفيف

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صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول فيديو يوثق لحظة سقوط طفلة من الطابق الرابع في عفيف.

وأظهر الفيديو الطفلة وهي تسقط على الأرض فيما سارع شخص بحملها، وطلب المساعدة لنقلها إلى المستشفى.

وكان والد الطفلة البالغة من العمر عامين روى تفاصيل نجاتها من الموت بعد سقوطها من الدور الرابع على الأرض.

وقال الأب خلال لقاء مع قناة الإخبارية في وقت سابق: "ابنتي كانت تلهو مع شقيقتها وتقريبا شقيقتها دفعتها من الشباك، ونجت من الموت ، بمعجزة ربانية". مشيرا إلى أنها أصيبت بخدش في الأنف فقط.

وتابع: "لا أعلم ما هو العمل الذي بيني وبين الله أو طاعة الوالدين أوصدقة أو دعوة من الوالدين كانت سببا في نجاة ابنتي".

وأضاف : "الطبيب قال لي وش السر اللي بينك وبين الله، قلت له الله العالم".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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