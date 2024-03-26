شكرا لقرائتكم الدوسري في سحور الإعلام: نستهدف 140 ألف وظيفة بالقطاع عام 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف وزير الإعلام، سلمان الدوسري، عن أولويات الإعلام الرئيسية، موضحًا أنها رأس المال البشري، والذكاء الاصطناعي، واقتصاديات الإعلام، والمؤتمرات واللقاءات السنوية.

الأوليات الإعلامية الرئيسية

وتابع الدوسري خلال كلمة له بسحور الإعلام، مساء الاثنين، أنه بالنسبة إلى الأولويات الإعلامية الرئيسية ومنها رأس المال البشري فقد تم إطلاق الأكاديمية السعودية للإعلام وأكاديمية واس للتدريب الإخباري وكذلك أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب.

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وبشان الذكاء الاصطناعي، تم تأسيس مركز التميز للذكاء الاصطناعي بسواعد وطنية ومعسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي بالشراكة مع سدايا، وكذلك تدريب 2000 شاب وشابة في برامج ودورات داخلية وخارجية.

اقتصاديات الإعلام

وبالنسبة إلى اقتصاديات الإعلام، قال الدوسري: إن الإعلام تستهدف مساهمة القطاع الإعلامي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16 مليارًا في عام 2024 وصولًا إلى 40 مليارًا في 2030، مع الوصول من 67 ألف وظيفة في 2024 إلى 140 ألف وظيفة في عام 2030.