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تراند اليوم : بعدما أنهى حياتها والده قدم له زجاجة مياه ليشرب..شاهد: باكستاني يخنق شقيقته حتى الموت والكشف عن سبب الجريمة

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صحيفة الخليج 365: وثق باكستاني مقطع فيديو أظهر قيام شقيقه بقتل شقيقتهما بينما كان والدهما يشاهد ما يحدث، وذلك بدافع "الشرف"، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأظهر الفيديو، شابا يقوم بخنق فتاة على السرير بينما يجلس الأب بالقرب منهما، فيما سمع موثق المقطع يقول "يا أبي، قل له أن يتركها"، من دون أي تجاوب ليواصل الشاب خنق شقيقته.

وفي نهاية الفيديو ابتعد الشاب عن الفتاة بعدما أنهى حياتها، وقدم له والده زجاجة مياه ليشرب منها.

ووفقا ل "الشرطة" يُعتقد أن ماريا بيبي البالغة من العمر 22 عاماً قُتلت على يد شقيقها وبحضور والدها، في ناحية تقع على مقربة من بلدة توبا تيك سينغ في إقليم البنجاب في القطاع الشرقي الأوسط للبلاد.

وتم ضبط الأب وزوجته وابنيهما بتهمة قتل المجني عليها، وجاري استكمال التحقيقات.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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