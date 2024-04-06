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طقس السعودية.. أمطار غزيرة على منطقة الباحة

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واس- الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان السيول, وصواعق رعدية, على مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

تقلبات جوية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن طبيعة طقس المملكة، خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية مصحوبة بظواهر متعددة من الرياح النشطة، وجريان السيول، وتساقط البرد وانعدام الرؤية الأفقية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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