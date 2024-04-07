شكرا لمتابعة خبر عن كشف سبب انتشار الخنافس في بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مركز الوقاية من الآفات حقيقة ما تم تداوله مؤخراً من مقاطع متنوعة في منصات التواصل الاجتماعي عن انتشار حشرات اعتبارا من يوم الخميس 28 مارس الماضي.

وأكد المركز أنه تم رصد انتشار الحشرات في مواقع قليلة مختلفة في عدد من مناطق المملكة بانتشار ضعيف وفي موقع واحد بانتشار كثيف.

وأضاف أن فرق المركز استطلعت المواقع للتأكد من نوع الحشرة وتقييم الوضع، وتبين أنها من الخنافس النافعة الصديقة للبيئة، والتي تتغذى على العديد من الآفات الحشرية بخاصة حرشفية الأجنحة الفراشات وأبو دقيقات

وأكد أنه لا يوجد أي ضرر لهذه الخنافس على الإنسان أو الحيوان، وأن سبب انتشارها يرجع إلى حالة الفوران التي حدثت لـحشرة أبو دقيق الخبازي في العام الماضي والتي تعتبر آفة زراعية تتغذى عليها الخنافس وتعيدها إلى مستواها الطبيعي في البيئة

وأضاف أن مكافحة هذه الخنافس قد تسبب آثارا عكسية ضارة على البيئة حيث تعد نافعة وتسيطر على الآفات إلى جانب مساهمتها في التوازن البيئي.