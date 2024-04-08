تراند اليوم : بالفيديو .. شاهد عيان يكشف تفاصيل وفاة 5 شبان داخل استراحة في بريدة .. وحقيقة تسبب انفجار أسطوانة غاز "مرهم" في وفاتهم

صحيفة الخليج 365: روى شاهد عيان تفاصيل وفاة 5 شبان داخل استراحة في بريدة، بسبب تسرب أسطوانة غاز تقليدية، نافيا وفاتهم بسبب الغاز المرهم "دافور" .

وقال الشاهد عمر البليهي لقناة الإخبارية: أول شي أنا سمعت صرخة في ناس يقولون انفجار وأنا سمعت صرخة، طلعت أمشي أحسبه حريق عادي، لقيت فادي التويجري الله يرحمه كان مصاب عند الباب، سألناه في أحد جوا قال في 4 أشخاص.

وتابع: اتصلنا بالإسعاف والدفاع المدني وجاءوا بسرعة صراحة لكن الدفاع المدني ما قدر يطفي بسبب الكهرب وطفينا الكهرب من ورا وطفوه سريع سريع.