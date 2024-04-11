تراند اليوم : بعد رشه بالماء.. شاهد: مشجع يجلد لاعب الاتحاد حمدالله بالسوط

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، مشجع يفاجئ لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بجلده بالسوط، عقب انتهاء المباراة النهائية في كأس الدرعية للسوبر السعودي بين الهلال والاتحاد.

وأظهر الفيديو حمدالله وهو متجه ناحية المدرجات، وكان يمسك في يده زجاجة ماء وقام برش الماء على المشجع.

جدير بالذكر أن الهلال توج اليوم الخميس، ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 4-1،في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

سجل أهداف المباراة للهلال، مالكوم عند الدقائق 5، 86 ، سالم الدوسري عند الدقيقة 44، ناصر الدوسري عند الدقيقة 90+6، بينما سجل للاتحاد عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 21.

ورد المشجع على حمدالله بجلده بالسوط عدة مرات قبل أن يتدخل أفراد الأمن ويبعدوا حمدالله.