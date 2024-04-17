شكرا لمتابعة خبر عن زوجة تطلب من زوجها عاملة منزلية بعد شهرين من الزواج والرجال يعلقون .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي قام أحد الرجال بتوثيقه، حيث احدث مع مجموعة من الرجال عن مشكلة أحد الأزواج، حيث طلبت منه زوجته عاملة منزلية، بعد زواجهما بشهرين.

وأكد الرجل خلال المقطع أن الزوجة خيرت زوجها بين أمرين أولهما أن يحضر لها عاملة منزلية تساعدها في المنزل، أو يتركها لبيت أهلها، فيما شعر الزوج بالحيرة وطلب المشورة.

فيما رأى أحد الأشخاص أن يستخير الزوج ويعيد حساباته، ورأى آخى أنه لا يوجد مشكلة أن يحضر لها عاملة منزلية.