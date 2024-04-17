تراند اليوم : إسرائيل تقرر كيفية الرد على الهجوم الإيراني .. ومسؤولون أمريكيون يتوقعون الموعد

صحيفة الخليج 365: أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب قررت كيفية الرد على الهجوم الإيراني، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة حول التوقيت.

وأضافت أن وزير الدفاع يوآف غالانت اجتمع ليلا مع القادة العسكريين لبحث الرد على إيران.

و تابعت أن وزراء في الحكومة طالبوا نتنياهو باستهداف منشآت حساسة في إيران.

يذكر أن إسرائيل لا تزال تدرس الخيارات للرد على الهجمات الإيرانية التي شهدتها أراضيها ليل السبت الأحد، والتي أتت رداً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف السفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الحالي.

ترجيحات وتوقعات

رجح بعض المراقبين والمسؤولين الأميركيين أن يكون الرد مباشرة من إسرائيل نحو الداخل الإيراني، بحيث يستهدف مواقع محددة من دون أن يشعل حرباً أوسع، أو مصالح إيرانية في الخارج قد تكون سفناً أيضا، أو مواقع تخزين أسلحة أو مراكز لميليشيات مدعومة سواء في العراق أو سوريا أو لبنان.

ورأى بعض المحللين أن الرد الإٍسرائيلي قد يأتي على شكل هجمات سيبرانية. كذلك رجح مسؤولون أميركيون أن يحصل الرد الإسرائيلي نهاية هذا الأسبوع.