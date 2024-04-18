شكرا لقرائتكم خبر عن "تكافل" تعلن مواعيد التسجيل في برامجها للعام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية عن مواعيد تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام ذوي الحاجة في برامجها للعام الدراسي القادم 1446هـ، حيث يبدأ التسجيل 12 شوال 1445هـ الموافق 21 أبريل 2024م حتى تاريخ 1 ذي القعدة 1445هـ الموافق 9 مايو 2024م، وذلك عن طريق مدارس التعليم المشمولة بنظام تكافل.

وأكد الأمين العام للمؤسسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، أن المؤسسة تحظى بدعم واهتمام سخي من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، حيث يأتي هذا الاهتمام لمساندة المحتاجين بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي، والسعي لمساندتهم ليكونوا خير معين لأسرهم وسواعد منتجة في خدمة الوطن وقيادته.

طرق التسجيل

أفادت المؤسسة أن التسجيل يتم من خلال لجان تكافل في مدارس التعليم العام المشمولة بنظامها، الذين بدورهم يقومون بحصر وتسجيل بيانات الطلاب والطالبات المحتاجين وفق خصوصية عالية، ومن ثم تقوم المؤسسة بتطبيق شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم المسجلة لدى الجهات الرسمية كوزارة التعليم ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدة جهات أخرى.

وتهدف المؤسسة من هذه البرامج النوعية إلى دعم طلابها وطالباتها المستفيدين وإزالة ما قد يواجههم من عوائق مادية أو اجتماعية تحول بينهم وبين الحصول على تعليم متميز، ليكونوا -بإذن الله- أفراداً منتجين وناجحين في المستقبل. جوانب مهمة

كما تغطي عدة جوانب مهمة في المسيرة الدراسية للطلبة عبر برامجها ومشاريعها، كمشروع الإعانة المالية، والوجبات الغذائية، وتوفير الكسوة في مدارس المدن والهجر والقرى النائية وغيرها من المشاريع التي تصب في مصلحة الطالب وتعينه على تحسين تحصيله الدراسي وترفع مهاراته الأخرى.

يذكر أن مؤسسة تكافل الخيرية تعد إحدى المؤسسات الخيرية المتخصصة في مجال التنمية التعليمية، وتدعم من خلال برامجها ومشاريعها أكثر من 400 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.