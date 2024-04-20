السعودية | “الصحة”: برنامج “الزائر السري” أسهم في ارتفاع مؤشر تجربة المستفيد بنسبة “74,05%”

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الصحة”: برنامج “الزائر السري” أسهم في ارتفاع مؤشر تجربة المستفيد بنسبة “74,05%” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
كشفت وزارة الصحة أن برنامج “الزائر السري” ساهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من خلال الزيارات الميدانية، عبر تقييم أكثر من 19 نطاق خدمة.
وقالت الوزارة اليوم: بهدف تطوير الخدمات الصحية، يواصل برنامجُ “الزائر السري” تقييمَ أداء المنشآت الصحية.
وأضافت: البرنامج عبارة عن ممارس صحي مدرب على تقييم المنشآت الصحية يتقمّص دور متلقّي الخدمة لإبراز الإيجابيات وفرص التحسن للجهات المعنية.
وأردفت “الصحة”: يسهم البرنامج في تعزيز الرقابة الذاتية بجميع قطاعات الوزارة وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن “الزائر السري” أسهم في ارتفاع مؤشر تجربة المستفيد بنسبة “74,05%”.