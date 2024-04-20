السعودية | بدء أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي من الفصل التشريعي الثالث

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.

وناقشت الجلسة مستجدات الأوضاع والتطورات في مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان في العالم العربي، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات العربية والإقليمية والدولية.

وشارك في الجلسة أعضاء وفد مجلس الشورى، أعضاء البرلمان العربي، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي هزاع القحطاني، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عساف أبو ثنين، وعضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان عبدالله بن عيفان، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب الدكتورة مستورة الشمري.