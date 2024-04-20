فرصة ذهبية للادخار.. صح للصكوك الحكومية تفتح الباب للاشتراك في جولتها الادخارية الثالثة بعائد 5.59%

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أعلنت منصة “صح” للصكوك الحكومية عن إتاحة الفرصة للمواطنين للاشتراك في جولتها الادخارية الثالثة للشهر الحالي، وذلك من خلال القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المعتمدة.
وأوضحت “صح” أن نسبة العائد على هذه الصكوك ستكون 5.59%، وأن فترة الاشتراك ستبدأ غدًا الأحد 21 أبريل من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى يوم الثلاثاء 23 أبريل حتى الساعة الثالثة مساءً.
كما أشارت “صح” إلى أن الحد الأدنى لقيمة الاشتراك هو 1000 ريال للصك الواحد، والحد الأقصى هو 200 صك بقيمة 200 ألف ريال. وهذه فرصة ثمينة للمواطنين للادخار بعائد مجزٍ.
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