المرور السعودي يُفَصِّل آليات تسديد المخالفات وتقديم الاعتراضات

كشف المرور السعودي عن التفاصيل الكاملة لإجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها، وذلك وفقًا للمادة (75) من نظام المرور.

وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أنه يحق للمخالف تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها، و 15 يومًا في حال عدم اعتراضه أو تقديم اعتراض وتم رفضه أو تعديل قيمة غرامة المخالفة.

كما أشار المرور إلى أنه يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا خلال فترة الـ 15 يوم المذكورة. وأضاف أنه سيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من الحد الأدنى، شريطة أن يتم رفع طلب التمديد خلال 45 يوماً.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المرور السعودي لتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين وتعزيز الالتزام بالقواعد المرورية.