أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة المدانين بجريمة قتل في منطقة عسير. وفقًا للبيان، فقد قتل المواطن السعودي عبدالله بن مقبل بن عوض الصيعري المواطن السعودي عبدالعزيز بن فائز بن عائض الشهري بطعنه بآلة حادة نتيجة خلاف بينهما.
وأوضح البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وتوجيه الاتهام إليه، وأصدرت المحكمة المختصة حكمًا بإدانته وإيقاع عقوبة القتل قصاصًا بموجب الشريعة الإسلامية، وتم تنفيذ الحكم يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024م.
ونص البيان على الآيات القرآنية التي تؤكد على إقامة القصاص في القتل حفاظًا على أمن المجتمع ووقاية النفوس من الجرائم.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ حكم القصاص بأحد المدانين بجريمة قتل في منطقة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.