تنفيذ حكم القصاص بأحد المدانين بجريمة قتل في منطقة عسير

أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة المدانين بجريمة قتل في منطقة عسير. وفقًا للبيان، فقد قتل المواطن السعودي عبدالله بن مقبل بن عوض الصيعري المواطن السعودي عبدالعزيز بن فائز بن عائض الشهري بطعنه بآلة حادة نتيجة خلاف بينهما.

وأوضح البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وتوجيه الاتهام إليه، وأصدرت المحكمة المختصة حكمًا بإدانته وإيقاع عقوبة القتل قصاصًا بموجب الشريعة الإسلامية، وتم تنفيذ الحكم يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024م.

ونص البيان على الآيات القرآنية التي تؤكد على إقامة القصاص في القتل حفاظًا على أمن المجتمع ووقاية النفوس من الجرائم.