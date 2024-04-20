شكرا لقرائتكم خبر مهرجان الورد الطائفي يدعم 60 أسرة منتجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت فعاليات مهرجان مزارعي الورد الطائفي، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، إقبالا كبيرا للزوار من داخل محافظة الطائف وخارجها، للاستمتاع بمختلف البرامج والأنشطة المصاحبة.

ويهدف المهرجان الذي يشارك فيه 60 مزارعا وأسرة منتجة من المحافظة، إلى دعمهم وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية، إذ يتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة والأركان، والبرامج والأنشطة الترفيهية التي تناسب العائلة، وكثيرا من المسابقات والفعاليات لمحبي رياضة المغامرات.

ويسعى المهرجان إلى استقطاب الزوار والسياح، للاستمتاع بأجواء الطائف والمقومات الطبيعية المتنوعة التي تؤهلها كوجهة سياحية مميزة تجسد نمط الحياة الريفية القديمة، وتجربة الطبيعة الجبلية والتراثية، إضافة إلى تقديم تجربة سياحية فريدة تقدم نموذجا سياحيا، يتناغم مع جماليات المكان المتمثلة في الاستجمام والهدوء والإبداع في المعمار التقليدي بها.

وتزخر محافظة الطائف بجودة عالية من محصول الورد الطائفي، إذ تجد شجرة الورد الطائفي اهتماما كبيرا من أبناء المنطقة، حيث يعد موسم قطاف الورد من المواسم التي يحرص زوار الطائف على حضوره، وذلك للاطلاع والتعرف على آلية تصنيع ماء الورد بشقيه التقليدي والحديث.