شكرا لقرائتكم خبر برنامج «الرياض الخضراء» يصل إلى حي عرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج «الرياض الخضراء» عن بدء أعمال تشجير حي عرقة ثامن الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها، بعد أحياء العزيزية والنسيم والجزيرة والعريجاء وقرطبة والغدير والنخيل.

وتشمل أعمال التشجير في حي عرقة زراعة 24 ألف شجرة وشجيرة، وتنفيذ 39 حديقة حي، وتشجير 8 مدارس، و54 مسجدا، و4 مبان حكومية، و69 كلم من الشوارع والممرات التي ستعزز ربط عناصر الحي، ورفع معدل خطوات المشي للفرد الى 6000 خطوة في اليوم، مما سيسهم في خفض نفقات الرعاية الصحية والحد من استهلاك الطاقة، كما سيتم تنفيذ مسارات للمشي والدراجات على امتداد طريق إمارة عرقة بطول 3 كلم تصل مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك» بوادي حنيفة، وتحسين 38 واجهة مبنى بالطراز المعماري السلماني، وتشجير 111 موقعا لمواقف السيارات.

ويصاحب أعمال تشجير حي عرقة، معرض وفعاليات تهدف إلى توعية سكان الحي ببدء أعمال البنية التحتية لتشجير حيهم، ومراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى التصور والتصاميم المستقبلية للحي بعد اكتمال أعمال التشجير.

أعمال التشجير تشمل: