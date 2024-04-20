شكرا لقرائتكم خبر %40 من السعوديين يعانون الصلع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت السعودية المركز الـ15 بين 47 دولة حول العالم، من حيث نسبة الرجال الذين يعانون الصلع الوراثي، والتي بلغت 39.75%، حسب إحصاء لـ(Medihair) عن 2023.

وجاءت إسبانيا في المركز الأول من حيث معاناة الرجال من الصلع بنسبة 44.50%، تلتها إيطاليا 44.37%، ثم فرنسا 44.23%، وبعدها الولايات المتحدة بـ42.68%.

أما الدول الأقل من حيث معاناة رجالها من الصلع فكانت إندونيسيا، وكولومبيا، والفلبين، بنسبة لم تتجاوز 28% من السكان الذكور.

