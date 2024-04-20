شكرا لقرائتكم خبر إعفاء الجهات التعليمية الأهلية من الحد الأدنى للحافلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعفت الهيئة العامة للنقل، الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق الحد الأدنى لعدد الحافلات المطلوبة لممارسة نشاط النقل التعليمي، حيث يتطلب توفير 5 حافلات على الأقل.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بهدف تيسير تقديم خدمة النقل التعليمي للجهات التعليمية الأهلية وتحفيز المستثمرين للمساهمة في النشاط إضافة إلى رفع معدل الامتثال باللائحة، مشيرة إلى أهمية تقديم الخدمات بشكل يتناسب مع قدرات مختلف الجهات التعليمية الأهلية.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل مراقبة الأثر الإيجابي لهذا القرار، بشكل يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.

من جهة أخرى اختتمت الهيئة العامة للنقل مشاركتها في الأسبوع البحري السنغافوري 2024، في سنغافورة، خلال الفترة من 15-19 أبريل الجاري.

وتضمنت مشاركة الهيئة جناحا تعريفيا تم خلاله التعريف عن الدور الذي تبذله الهيئة في قطاع النقل البحري، والتسهيلات المقدمة للأفراد والشركات في هذا القطاع، كما تم استعراض الإنجازات في القطاع البحري بالمملكة، ومن أبرزها فوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO لعامي 2024-2025، إضافة إلى ارتفاع عدد البحارة السعوديين في عام 2023 بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، وحصول المملكة على شهادة الجودة البحرية للقرن 21.

وكان جناح الهيئة العامة للنقل الجناح الوحيد العربي المشارك في الأسبوع البحري السنغافوري لعام 2024، حيث هدفت مشاركتها إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع النقل البحري، وعرض صناعة النقل البحري في المملكة، وإقامة شراكات دولية استراتيجية، وتأتي المشاركة امتدادا لسلسلة من المشاركات الدولية، التي تهدف إلى الحصول على رؤى حول أحدث تطورات في القطاع البحري.

أهداف القرار: