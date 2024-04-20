شكرا لقرائتكم خبر «سدايا» تستعرض بيانات التقنيات اللغوية في كوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - سعيا للنهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في المؤتمر الدولي للصوتيات والكلام ومعالجة الإشارات (IEEE ICASSP 2024)، الذي اختتمت أعماله أمس الأول في كوريا، وسط حضور دولي كبير من خبراء الذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم وكبريات شركات التكنولوجيا العالمية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا للنهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في المؤتمر الدولي للصوتيات والكلام ومعالجة الإشارات (IEEE ICASSP 2024)، الذي اختتمت أعماله أمس الأول في كوريا، وسط حضور دولي كبير من خبراء الذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم وكبريات شركات التكنولوجيا العالمية. ومثل «سدايا» في المؤتمر خبيرة أبحاث الذكاء الاصطناعي الدكتورة سدين الحربي قدمت خلالها ورقة علمية حول أهمية وجود بيانات عربية متخصصة في التقنيات اللغوية مثل: بيانات صدى: وهي قواعد بيانات عربية متاحة للمطورين لتمكينهم من تطوير التقنيات اللغوية وتحقيق أكبر مجموعة بيانات مفتوحة المصدر باللهجات السعودية المحلية، حيث تعد هذه البيانات من نتائج مشروع (نظام صوتك) وهو نظام ذكاء اصطناعي يتيح تحويل الكلام إلى نصوص عبر خاصية التعرف على الصوت باللغة العربية الفصحى وباللهجات المحلية، ويمكن استخدامه في أتمتة تدوين الاجتماعات وتطوير بوتات للمحادثة وبناء أنظمة صوتية تفاعلية.

كانت هذه تفاصيل خبر «سدايا» تستعرض بيانات التقنيات اللغوية في كوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.