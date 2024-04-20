خطط لتسيير حافلات النقل العام الكهربائية في الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل أمانة الطائف مع ممثلي الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) خطط تفعيل حافلات النقل العام الكهربائية لتقديم خدماتها لسكان المحافظة ضمن مسارات النقل العام التي تشغلها الشركة، وذلك في مواكبة لإطلاق وتشغيل النماذج الحديثة لحافلات نقل الركاب الكهربائية في مدن المملكة.

وأكد أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي استعداد الأمانة لتقديم كل دعم ممكن للبدء في تشغيل الحافلات الكهربائية كجزء من أسطول النقل العام لتحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئي، وبرنامج الأمانة لدعم الاستدامة تماشيا مع مبادرة السعودية الخضراء، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ضمن خطط الأمانة لتعزيز برامج جودة الحياة وأنسنة المدينة.

واستعرضت مساهمة الشركة مع وزارة النقل لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تستهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وفق النسبة المحددة في الرؤية السعودية الطموحة، وتبني الوسائل والتقنيات الحديثة في أنشطة وخدمات النقل بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في المدن من خلال تأمين وسائل نقل صديقة للبيئة.

وتحرص أمانة الطائف على تعزيز استخدام الطاقة النظيفة التي من شأنها تحقيق الأثر البالغ في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تلوث الهواء، مما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، ويأتي هذا التنسيق للاستفادة من الحافلات الكهربائية لتكون نموذجا في إدارة الموارد الطبيعية، وتأمين وسيلة نقل عام سهلة وسريعة وصديقة للبيئة.