شكرا لقرائتكم خبر مهرجان محمية الملك سلمان يعزز التوعية بالحياة الفطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت فعاليات مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الذي نظمته هيئة تطوير المحمية في المركز الحضاري بمحافظة القريات لمدة 5 أيام؛ بهدف التعريف بالمواقع السياحية والترفيهية داخل نطاق المحمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة المحمية.

وقدم المهرجان فعاليات ممتعة وتجارب فريدة ومشوقة للزوار والزائرات من مختلف الأعمار والشرائح، مزجت بين الترفيه وتجارب مصممة للتعريف بالتنوع الطبيعي والحياة الفطرية داخل المحمية.

وشهد المهرجان إقبالا كبيرا من الزوار الذين استقطبتهم 9 أقسام شملت: سوق الحرفيين، والعروض الشعبية، ومنطقة الحياة الفطرية، وجناح المحمية، ومسرح الفنون الأدائية، ومنطقة الطفل، والمسابقات التفاعلية، ومنطقة التشجير والزراعة، ومنطقة المطاعم والمقاهي.

واستمتع الضيوف بجلسات الخيام، وتجربة زراعة النباتات والبذور من خلال أحواض مخصصة لزراعة النباتات والشتلات، كما تعرفوا على الكائنات الفطرية والتنوع الطبيعي الذي تزخر به المحمية، والجهود المبذولة لإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في مواطنها الطبيعية وإكثار وتنمية الحياة الفطرية، كما فتح مسار الحرف اليدوية نافذة لضيوف المهرجان للتعرف على إسهامات الحرفيين والحرفيات المشاركين.