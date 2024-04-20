%80 من السعوديين يرون الحياة أسهل مع الذكاء الاصطناعي

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واستندت بيانات البحث على استطلاع الرأي من 28 دولة واشتمل على أكثر من 19 ألف شخص بين سن 18 و 74 عاما والذي أجري قبل الانتشار الكبير مؤخراً لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ( تشات جي بي تي) ومع ذلك فإن مايزال يعد أساسا لكيفية رؤية الاشخاص لهذه التقنية السريعة.
وأشارت الدراسة إلى إمكانية استنتاج أن السكان الأكثر ثراء هم الأكثر تشككا بشأن المنتجات والخدمات التي تستخدم التكنولوجيا وفقا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد في الدراسة.
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