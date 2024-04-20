شكرا لقرائتكم خبر احتفال باليوم العالمي للتراث في قرية ذي عين الأثرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت هيئة التراث والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة أمس الأول، بيوم التراث العالمي، وذلك بمقر قرية ذي عين الأثرية بمحافظة المخواة.

وشهد الاحتفال عروض الصوت، والضوء على واجهة قرية ذي عين التي تضم 58 منزلا تراثيا، والمجلس التراثي، وصناعة القهوة السعودية، والأسر المنتجة.

وتعد قرية ذي عين الأثرية إحدى أهم القرى التراثية والوجهات السياحية على مستوى المملكة ، والتي يعود تاريخها لأكثر من 400 سنة وتتميز بتراث أصيل وتاريخ عريق وجمال أخاذ يأسر الألباب، حيث شيدت قصورها البالغ عددها 58 قصراً والمبنية بالحجر، على جبل من المرو الأبيض، وتضم القرية مسجداً تؤدى فيه الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة ، إلى جانب عين المياه وشلالها الذي يجرى طوال العام ، ومزارعها من الموز والكادي وبعض المنتجات الزراعية الأخرى.