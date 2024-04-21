تراند اليوم : شاهد.. نجل الفنان صلاح السعدني ينفعل ويسب الصحفيين في جنازة والده

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو انفعال الممثل المصري أحمد السعدني على الصحفيين في جنازة والده الفنان " صلاح السعدني " .

وظهر أحمد السعدني في الفيديو وهو يستقل السيارة التي تنقل جثمان والده، لتشييعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات .

وأوضح الفيديو أحمد السعدني وهو يوجه انتقادات وسبابا لبعض الصحفيين والمصورين، الذين كانوا يحاولون التقاط صور لجثمان الفنان الراحل.

وكانت شٌيعت جنازة صلاح السعدني أمس بحضور نخبة من نجوم الفن والثقافة والصحافة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .