تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث الذبياني يكشف عن 5 أشياء لا تبررها للآخرين

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 5 أشياء لا تبررها للآخرين.
وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": مستوى تعليمك، ومظهرك، وعلاقتك بربك، ووقتك الخاص، واختياراتك في الحياة.
صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 5 أشياء لا تبررها للآخرين.
وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": مستوى تعليمك، ومظهرك، وعلاقتك بربك، ووقتك الخاص، واختياراتك في الحياة.
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