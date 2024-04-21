تراند اليوم : هل الخرزة الزرقاء تحمي من العين والحسد؟.. بالفيديو: صانع محتوى يجيب

صحيفة الخليج 365: علق صانع المحتوى سائد السردي، على سؤال "هل الخرزة الزرقاء تحمي من العين والحسد؟".

وقال السردي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك"؛ " الخرزة الزرقاء عبارة عن حجر أو بلاستيك أو زجاج باللون الأزرق وتكون على عدة أشكال "عين أو عين داخل كف".

وأكمل: بالموروث الشعبي يقال إن العين الزرقاء ترد الحسد والعين لأن العين عبارة عن موجات تخرج من عين الحاسد حال أعجبه شيء.

وتابع: الخرزة الزرقاء تلفت عين الحاسد بحيث ينظر أنه تقع عينه مباشرة على الخرزة فتتأثر الخرزة وما يتأثر الإنسان ويوجد الكثير من التصرفات السلبية.

واختتم: لا يوجد أساس ديني مباشر لاستخدام خرزة العين للوقاية والحماية من العين والحسد.