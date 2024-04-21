شكرا لمتابعة خبر عن مستشار زوجي يروي قصة زوج كذب على زوجته وأنقذته هدية اشتراها لها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي ناصر الجميعة مستشار إرشاد نفسي وزوجي قصة زوج كذب على زوجته، وأنقذته هدية اشتراها لها.

وقال الجميعة أن الزوج قال لزوجته أنه سيذهب إلى البر مع شقيقه، ولكن لن يخبرها أنه ذاهب خارج المملكة إلى الكويت، وأثناء عودته من الرحلة قرر شراء عباءة لها.

وأضاف المستشار النفسي أن الزوج بمجرد وصوله المنزل قرر تقديم الهدية إلى زوجته، وغفل أن اسم الكويت مكتوب على غلاف الهدية من الخارج، ولكنها لم تركز.