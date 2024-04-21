تراند اليوم : تفاصيل جديدة بشأن واقعة سقوط طفلة من سيارة أسرتها في الرياض.. وردة فعل والدتها عندما رأتها بالمستشفى

صحيفة الخليج 365: كشف والد الطفلة لارين الزبير التي سقطت من سيارته خلال سيره على الطريق الدائري في الرياض، تفاصيل جديدة عن الواقعة.

وقال والد لارين: "كنا في طريق العودة من العزيزية بالرياض، ومعي زوجتي وزوجة أخي وأطفالي وأولاد أخي، وفي غفلة قام أحد الأطفال بفتح باب السيارة، ما أدى إلى سقوط ابنتي "لارين" ذات العامين، وعندما شعرت بفتح الباب، وقفت إلى جانب الطريق، وتفقدت الباب ولم أنتبه أن الطفلة سقطت من السيارة، ولم تنتبه زوجة شقيقي لسقوط الطفلة"، وفق "العربية نت".

وأكمل: بعد أن قمت بتأمين الباب وتفقدها، وبعد مسيرة 20 متراً، فوجئتُ بعدم وجود الطفلة، وعدتُ بسرعة إلى الموقع، مضيفا: "عندما اقتربت من الموقع، فوجئت بالشاب طلال العنزي يطلب مني أن ألحق به للمستشفى، ولحقت به لأجد ابنتي تصرخ: بابا، وكانت الإصابات طفيفة في الرأس واليدين"، موضحا أن والدتها كانت تبكي عندما رأتها مصابة.

وزاد: إصابتها غير خطيرة ونقلتها لأحد مستشفيات الرياض، وتم عمل فحوص للجروح الموجودة في رأسها ويديها، و الطفلة تلعب وتأكل، وتشرب".