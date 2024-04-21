السعودية | المركز الوطني للأرصاد” : رياح شديدة علي منطقة المدينة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم – بمشيئة الله – من رياح شديدة على محافظة العلا ، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، تصل سرعتها إلى ( ٤٠ – ٤٩ ) كيلومتراً /ساعة.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .

كما نبه المركز من أتربة مثارة على المهد والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية و شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3-1 )كم .

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً و تستمر حتى الـ 8 مساء