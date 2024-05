طقس السعودية اليوم.. أمطار ورياح على 8 مناطق

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.ولفت إلى أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)