شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. أمطار ورياح على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل



ولفت إلى أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) الإنذار الأصفر - #منطقة_المدينة_المنورة - #المدينة_المنورة ...+0



للتفاصيل https://t.co/NSDZlHVF0Y #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/HPvfxgjM60 — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 21, 2024 الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.ولفت إلى أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

حالة البحر الأحمر



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



حالة الخليج العربي



فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

