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219 مركبة تتعدى على مواقف ذوي الإعاقة يوميا

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شهدت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة ضبط 6132 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وتم ضبط 1703 مركبات مخالفة في الأسبوع الأول، و1624 مركبة للأسبوع الثاني، و1482 خلال الأسبوع الثالث، و1323 مركبة مخالفة خلال الأسبوع الرابع، بمعدل 219 مركبة يتم ضبطها خلال اليوم الواحد.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر والمتواصل الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق ومحافظات المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لفئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بينما دعت إدارات المرور إلى التعاون والالتزام بالقواعد المرورية، واتباع الإرشادات والأنظمة الواردة في نظام المرور.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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