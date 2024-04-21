جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر والمتواصل الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق ومحافظات المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لفئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بينما دعت إدارات المرور إلى التعاون والالتزام بالقواعد المرورية، واتباع الإرشادات والأنظمة الواردة في نظام المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر 219 مركبة تتعدى على مواقف ذوي الإعاقة يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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