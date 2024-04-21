تراند اليوم : بالفيديو.. الأحمري يكشف حقيقة طلب السعودية من الكويت قرض بـ 16 مليار دولار

صحيفة الخليج 365: كشف الأكاديمي ورئيس تحرير جريدة إندبندنت عربية، عضوان الأحمري حقيقة طلب السعودية من الكويت قرض بـ 16 مليار دولار.

وقال الأحمري خلال لقائه ببرنامج "منصة ديوان الملا" : بلومبيرغ حتى تحدث ضجة وتضرب أكثر من عصفور بحجر قالت أن السعودية طلبت من الكويت قرض ب 16 مليار دولار، والحقيقة أن السعودية لم تطلب منها ولا من أي دولة خليجية قروض.

وتابع: السعودية قامت بتسويق مشاريعها التنموية الخليجية، فإذا أرادت الكويت الاستثمار في المشاريع الجديدة سواء في نيوم أو غيرها من المشاريع العملاقة، وهناك فرصة بـ 16 مليار دولار وغيرها.

وأضاف: قد تتسرب المعلومات ويقوم بتسويقها هذا الصحفي الكسول على أنها طلب تمويل مباشر، فالاقتصاد السعودي قوي وكذلك الاقتصاد الكويتي ولا يوجد دولة تقترض بشكل مباشر إلا إذا كانت على حافة الانهيار المالي الكامل كما يحدث في بعض الدول العربية فتقوم الدول بإرسال مساعدات مالية أو قروض حسنة.