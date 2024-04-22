تراند اليوم : بالفيديو.. خبير عقاري يحذر الراغبين في شراء الشقق من إغفال شهادة لا تقل أهمية عن الصك

صحيفة الخليج 365: حذر خبير عقاري، الراغبين في شراء الشقق، من إتمام عملية الشراء بدون وجود شهادة الفرز.

وقال خلال مقطع فيديو،: "الكثير ممن يشترون الشقق لا يعرفون شيء عن شهادة الفرز، وبعض المطورين لا يبرزها للمشتري".

وأضاف: "شهادة الفرز لا تقل أهمية عن الصك الذي تنقل عقارك فيه ويصير ملك لك، وهي ملك للمشتري ويعتمد عليها الصك في البيانات الموجودة بالشهادة".

وتابع: "ولذلك عند شراء شقة يحب التأكد من مطابقة ما هو موجود في شهادة الفرز مع الصك، من حيث المساحات والمناطق المشتركة، ورقم الشقة لأنه لا يتغير والرقم الموجود في شهادة الفرز هو المعتمد".