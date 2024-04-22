تراند اليوم : شاهد.. مصري يطلق النار في مشاجرة مع زملاء ابنه أمام مدرسة في القاهرة

صحيفة الخليج 365:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشاجرة تخللها إطلاق نار من قبل مهندس بترول ادعى انه ضابط شرطة في القاهرة.

وأظهر الفيديو المهندس وهو يعتدي على زملاء نجله أمام مدرسة مانهاتن الدولية في البساتين بمصر.

وعندما تجمع حوله الأهالي أطلق النار من مسدس بحوزته وادعى أنه ضابط شرطة.

وكشف وسائل إعلام مصرية، أن جهات التحقيق المختصة، أمرت بحبس المهندس الذي انتحل صفة ضابط، وأطلق أعيرة نارية، في المشاجرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضحت التحريات أن نجل المتهم، نشب بينه وبين زميله خلاف في المدرسة استدعى على إثرها والده، الذي انتحل صفة ضابط شرطة وأطلق النيران من سلاح صوت مزيف لإثارة الذعر.