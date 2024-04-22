استعدادا لاختبارات نافس..تعليم جدة يطلق المرحلة الأولى من مسابقة قادمون

وتهدف المسابقة إلى تحسين مخرجات التعليم الأساسية وتعميق المفاهيم العلمية في اختبارات "نافس" للمواد (العلوم - الرياضيات - اللغة العربية)، واكتساب الطلاب والطالبات مهارات التفكير العليا والممارسات العلمية.
وتُقام المرحلة الأولى من المسابقة التي تستهدف طلاب الصف الثالث المتوسط والصف السادس الابتدائي، في 15 و 16 شوال 1445 هـ حيث تأتي في ثلاث مراحل، الأولى منها بين فصول المدرسة، والثانية بين مدارس المكتب وتقام خلال الفترة من 29 / 10 إلى 1 / 11 /1445هـ، والثالثة بين المدارس الممثلة للمكاتب وتقام من 7 - 8 /11/ 1445هـ .
وتسعى المسابقة لتحسين مخرجات التعليم الأساسية وتهيئة المجتمع المدرسي لاختبار "نافس" وإعداد الطلاب والطالبات للاختبارات الدولية وتعزيز القيم التربوية في المجتمع المدرسي وزيادة دافعية الطلاب للتعلم وبث روح الحماس والمثابرة.
وتُعدّ مسابقة "قادمون" خطوة هامة لتعزيز مخرجات التعليم وتحسين أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية، ودعم جهود المملكة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم.
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