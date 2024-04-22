شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح 3 مدارس للطفولة المبكرة في اللِّيث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر قرار مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بافتتاح ثلاث مدارس للطفولة المبكرة للعام الدراسي ١٤٤٦هـ وهي : مدرسة الشاطئ ، مدرسة الإمام الأوزاعي ، مدرسة السعدية .

ويأتي قرار مدير تعليم اللِّيث بناءً على خطاب وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الشلعان ، بافتتاح مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي ١٤٤٦ هـ في عدد من إدارات التعليم .

وأكد مدير تعليم اللِّيث أن اهتمام وزارة التعليم في الطفولة المبكرة يأتي من اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها للتعليم لأنه يمثّل الركيزة الرئيسة لبناء المجتمع وبما يحقق رؤية المملكة 2030 في حصول كل طفل سعودي على حق التعليم أينما كان في ضوء خيارات متنوعة .

وأضاف : سيُسهم هذا التوسع في مدارس الطفولة المبكرة في تحسين جودة التعليم وردم الفجوة في التدريس بين مرحلتي رياض الأطفال والصفوف الأولية ، والمستوى التحصيلي بين الجنسين ، مقدّمًا شكره لقيادات الوزارة على الاهتمام والمتابعة في الارتقاء بالعملية التعليمية .