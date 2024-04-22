شكرا لمتابعة خبر عن منح مواطني دول الخليج تأشيرات الشينغن لمدة 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت مصادر أوروبية أنه تم توحيد أنظمة تأشيرة الشنغن لدول التعاون الخليجي، مما يعني منح مواطني تلك الدول التأشيرة عند التقديم لأول مرة لمدة 5 أعوام.

وفي وقت سابق، كان التعاون الخليجي قام بإجراء عدة محادثات مع الاتحاد الأوروبي، بهدف إعفاء دول التعاون من الشنغن.

ويحاول التكتلان، التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، بتوطيد العلاقات بينهما، فيما يعتبر هذا القرار من القرارات التي تعزز هذا التعاون.

وعلى مر العصور تمتع الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، بعلاقات مشتركة، ويسعى كلا الطرفين لتعزيزها، من خلال دعم الاستقرار في المنطقة والعالم، وتطوير جميع الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة.