شكرا لمتابعة خبر عن خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نوهت الإدارة العامة للمرور بخطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية بحسب المادة (75) من نظام المرور وفق المدة المقررة نظامًا بنسبة 25%.

ولفتت إلى أن الخطوات تشمل الدخول على منصة أبشر أفراد، واختيار خدماتي ثم المرور، واختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية، والضغط على بدء الخدمة.

وأضافت أن الخطوات التالية تشمل استعراض المخالفات القابلة للتمديد، واختيار المخالفة المطلوبة، ومراجعة تفاصيل المخالفة التي تم اختيارها، واختيار تمديد مهلة السداد، ثم تأكيد تمديد مهلة السداد.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، الذي يتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.